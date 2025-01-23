3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務めるテレビ朝日系育児家事特化バラエティー『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15※一部地域を除く）。今年1月3日に放送された『ミキティ＆夏子の夫が寝たあとに 新春SP』の見逃し配信が、番組初の100万回再生を突破した。【動画】“結婚15年”のラブラブっぷりに会場ほっこり…公開イチャイチャを披露した庄司智春＆藤本美貴新春SPでは、今やママになったアイドル・紺野あさ美＆