【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は２２日、不法移民の流入を防ぐため、南部国境に国家非常事態宣言を発動する大統領令に署名した。米国防総省はトランプ氏の指示を受け、新たに１５００人規模の軍隊をメキシコとの国境に近く派遣すると発表した。トランプ氏はこれまでに非常事態を宣言していた。２２日の大統領令で「不法移民を直ちに撃退、送還、排除」するよう命じた。国防総省によると、派遣されるのは陸軍