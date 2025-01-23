中居正広さんが「のんびりなかい」の公式サイトでも芸能界引退を発表しました。【写真を見る】【全文掲載】中居正広さん「のんびりなかい」公式サイトでも芸能活動の引退を発表以下、「のんびりなかい」公式サイトより全文掲載ご報告私、中居正広は本⽇をもって 芸能活動を引退いたします。 なお、会社であります【 ?のんびりなかい 】につきましては、 残りの様々な⼿続き、業務が終わり次第、廃業することと致します