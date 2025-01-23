一部週刊誌で女性とのトラブルが報じられていたタレントの中居正広さん（52）が、きょうをもって「芸能活動を引退する」とファンクラブサイトで発表しました。タレントの中居正広さんは、正午ごろ、ファンクラブサイトでコメントを発表し、「本日をもって芸能活動を引退します」と表明しました。中居さんが立ち上げた個人事務所「のんびりなかい」についても「廃業する」としました。その上で、中居さんは「全責任は私個人にありま