「登山道具」に課金マンガを全巻集めたい夫！棚に積まれていくマンガ本が生活空間を圧迫!?マンガ本、推しアイテム、コスプレ衣装…モノにあふれて生活するオタクのご自宅に、「断捨離(R)」の第一人者であるやましたひでこさんと漫画家・コラムニストのカレー沢薫さんが突撃！オタクならではの習性を踏まえながら、ばっさりと切り捨てていくのではない、気分がアガるヒントを提案。推し活でモノがあふれている方はもちろん、オタク