八村塁所属のロサンゼルス・レイカーズは1月22日（現地時間21日）、イースタン・カンファレンス最下位に沈むワシントン・ウィザーズを相手に111－88で快勝。23勝18敗でウェスタン・カンファレンス6位の座をキープした。 『ESPN』のシニアNBAインサイダーを務めるシャムズ・シャラニア記者によると、レイカーズのジャレッド・バンダービルトが26日（同25日）に敵地のチェイス