ティアンドエスグループが続伸している。２２日の取引終了後、ソフトウェアの企画・開発・制作・販売・保守管理及びコンサルティングを行うエクステージ（埼玉県久喜市）の全株式を１月３１日付で取得し子会社化すると発表しており、好材料視されている。 子会社化によりグループのエンジニアリソースの質と量を向上させ、より一層のソリューション提供の加速的な拡大を図ることができると判