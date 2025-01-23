武田信玄と上杉謙信の一騎討ち像（写真：シェビーバサー / PIXTA）日本史と地理は、別々の科目として学びますが、多くの接点があります。『日本史と地理は同時に学べ！』を上梓した駿台予備校地理科講師の宇野仙氏が、戦国最強の騎馬隊をもつ武田信玄が天下統一できなかった謎を、地理的視点から考えます。最強の戦国武将を考えると…「戦国最強の武将は誰なのか？」この問いは、日本史で戦国時代を学んだことがある人なら、一度は