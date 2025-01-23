ロシアに派遣された北朝鮮兵の死者が約1000人に達したと、イギリスの公共放送BBCが報じた。【独自】なぜ北朝鮮はロシアに派兵したのかBBCは1月22日（現地時間）、複数の西側当局者の話として、ウクライナ戦争に派遣された北朝鮮兵のうち、約1000人が死亡したと伝えた。当局者によれば、ロシア西部のクルスクに派遣された北朝鮮兵約1万1000人のうち、1月中旬までに死亡した人数が約1000人に達すると推定されるという。さらに、死亡