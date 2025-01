【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「BOW AND ARROW」は、1月27日配信リリース! 米津玄師の新曲「BOW AND ARROW」が、1月27日に配信リリースされることが決定。併せて、ジャケット写真が公開となった。 TVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌となっている「BOW AND ARROW」。ジャケットイラストは米津自身による描き下ろしで、『メダリスト』の主人公である結束いのりの氷上での姿が描かれた。