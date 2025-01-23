2025年1月22日、韓国・TV朝鮮によると、元慰安婦支援団体「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯（正義連）」前代表の尹美香（ユン・ミヒャン）元「共に民主党」議員が、檀国大学のソ・ミン教授に損害賠償を求めた訴訟の控訴審で敗訴した。記事によると、韓国・大田地裁は14日、尹元議員がソ教授に名誉を傷つけられたとして損害賠償を求めた訴訟で、一審判決のうちソ教授が敗訴した部分を取り消し、尹元議員の請求を棄却し