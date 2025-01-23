松竹創業130周年記念2025−26年ラインナップ発表会が23日、都内で開催された。席上で、英国の作家ルイス・キャロルの1865年の名作「不思議の国のアリス」を日本で初めてアニメ映画化する「不思議の国でアリスと−Dive in Wonderland−」（篠原俊哉監督、8月29日公開）の原菜乃華（21）とマイカピュ（10）も登壇した。原は「手が震えそうなほど緊張しているんですけど…」と緊張の面持ちで登壇した。劇中では、ワンダーランドに