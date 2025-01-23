《私、中居正広は本日をもって芸能活動を引退いたします》1月23日、元SMAPの中居正広（52）が有料会員向けサイトでこう発表した。国民的スターのあまりにも唐突な“最後”だった。昨年12月に発売された「週刊文春」などで、’23年6月に起こった“女性トラブル”が報じられていた中居。発表の時点でテレビ・ラジオのレギュラー出演番組がすべて終了、降板になるなど、徐々に居場所を失いつつあった。中居は冒頭のコメントに続けて、