Googleが2025年1月22日、ロンドンで開催されたヨーロッパ最大の教育テクノロジー見本市「Bett 2025」で、顔を動かしてデバイスを操作できるユーザー補助機能である「Face Control」をChromebookに統合することを発表しました。New Google education tools for 2025https://blog.google/outreach-initiatives/education/google-tools-education-2025/Google will let you control your Chromebook with your face - The Vergehttps: