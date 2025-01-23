タミヤホームは、事業承継し現社長が就任してから5年が経つ2025年2月を目前に、さらなる進化と変革を目指すため、コーポレートブランディングを実施しました。 タミヤホーム「コーポレートブランディング」  タミヤホームは、事業承継し現社長が就任してから5年が経つ2025年2月を目前に、さらなる進化と変革を目指すため、コーポレートブランディングを実施。これに伴い、新しいビジョンとバリューを反映した新サイ