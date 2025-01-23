「ボクシング・４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチ」（２４日、有明アリーナ）世界スーパーバンタム級４団体統一王者の井上尚弥（３１）＝大橋＝と、ＷＢＯ同級１１位の金芸俊（韓国）が２３日、前日計量に臨み、ともに５５・２キロで一発クリアした。会場には日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）のインスペクターを務めるお笑いトリオ・ロバートの山本博の姿も。ネクタイ姿にＪＢＣのロゴの入ったジャンパー