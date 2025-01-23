元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗（３５）が２３日、Ｃ大阪本拠地のヨドコウ桜スタジアムで引退会見を開き、「現役生活で競争に勝てなかった相手は？」という質問に、Ｃ大阪同期入団のＭＦ香川真司を挙げた。柿谷はクラブ史上最年少でトップチーム昇格を果たし、香川は高校３年生で２００６年に入団。１４年Ｗ杯ブラジル大会ではともに日の丸も背負った。引退に際し、香川から「真司君が『お疲れ様。良いライバルだ』と言ってくれて