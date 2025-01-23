アメリカ・ワシントンで21日、トランプ大統領は議会襲撃事件で逮捕されていた人々の恩赦や減刑を発表した。また、女性の軍指導者を解任するなど、ジェンダー方針の転換も明らかにした。礼拝で司教がLGBTQや移民への慈悲を訴えたが、トランプ大統領は不満をあらわにしていた。トップスピードで政策転換…極右団体創設者ら釈放アメリカの第2期トランプ政権が、本格的に始動した。前政権からの政策転換をトップスピードで進めている。