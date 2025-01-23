タレント中居正広（52）が23日、芸能活動を同日付で引退するとファンクラブ向けのサイトで発表した。中居は、女性とのトラブル報道から、テレビ、ラジオの全番組レギュラーが消滅していた。SMAP時代に中居と苦楽を共にした稲垣吾郎（51）が23年4月21日の「人志松本の酒のツマミになる話」（金曜午後9時58分）で中居との再会について語る一幕があった。稲垣がフジテレビに出演したのは「お台場、フジテレビって6年ぶりぐらい。『SMA