日清製粉ウェルナは1月23日から、米大リーグ・ドジャースの大谷翔平選手のエプロン姿を公開した。契約締結後、初の広告ビジュアルとなる。同社ウェブサイトでは広告撮影時の様子をまとめたプロジェクト始動ムービーや特別インタビューのほか、広告出演契約に関する大谷選手のコメント動画を披露。プロジェクト始動ムービーでは、日清製粉ウェルナのブランドカラーであるオレンジ色のエプロンを身に着けスタジオ入りした大谷選手が