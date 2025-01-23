お笑いコンビ・チョコレートプラネットが23日、都内で開かれた『ラムセス大王展 ファラオたちの黄金』の記者発表会に参加した。【写真】激似と話題！チョコレートプラネットそっくりな古代エジプト人の彫像発表会終了後には取材会も実施。この日、タレントの中居正広が有料のファンクラブサイトを通じて芸能界を引退することを発表したことの質問が飛ぶと松尾駿は「急にぶち込んできましたね」と一言。長田庄平は「僕らもフジ