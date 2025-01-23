高所得者の厚生年金保険料を引き上げる法案が、24日から開かれる通常国会で提出される予定です。現役世代からの追加負担に疑問の声も上がっています。【画像】年金保険料、高所得者は増額「いい加減にしてっていう気持ちもある」■「いい加減にして」高所得対象上限引き上げ22日、経団連と労働組合の中央組織「連合」のトップが一堂に会し、春闘が事実上スタートしました。連合芳野友子会長「ようやく動き始めた賃金の流れ