あす（24日）召集の通常国会を前に、公明党の斉藤代表は「都議会自民党」の裏金問題について、自民党が自ら全容を明らかにし、説明責任を果たすよう重ねて求めました。公明党の斉藤代表はきょう午前、党本部で開かれた幹部会合で挨拶し、「都議会自民党」の裏金問題について自民党が自ら説明責任を果たすよう強く求めました。公明党斉藤鉄夫代表「都議会自民党の『中抜き問題』も大変深刻でございます。内部調査を行っていると承