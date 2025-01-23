[２２日 ロイター] - 米ホワイトハウスは、トランプ大統領が今週、バイデン前政権で成立した「インフレ抑制法」などに基づく支出を一時停止する大統領令を出したことについて、化石燃料開発を抑制したり、電気自動車（ＥＶ）普及を支援したりするプログラムが主な対象だと説明した。トランプ氏は就任初日の２０日に署名した大統領令の一つで、インフレ抑制法と「インフラ投資・雇用法」に基づく支出を凍結するよう各政府機関に