スバル独自の「唯一無二」なレイアウトに反響が集まる近年、国内のみならず海外でも「軽トラック（軽トラ）」が高い人気を集めているといいます。なかでも、通称「TT系」と呼ばれるスバルの軽トラ「サンバートラック」の6代目モデルは、生産終了から10年以上経った今もなお根強い支持を集めているようです。15年落ちでも大人気！ 写真は「スバルブルー」を採用した限定車「サンバートラック WRブルーリミテッド」サンバー