中居正広から共演者へ?お詫び?タレントで作家の古市憲寿が自身のXで、終了が発表された「中居正広の土曜日な会」（テレビ朝日系）並びに、中居正広さんへの思いを1000文字を超える長文で吐露した。古市は「今回の一連の報道に関して、何が起こったのか本当にわかりません。少なくとも僕が毎週、番組で会っていた中居さんは、ファンの人が知っている『中居くん』と、ほとんど違いがないと思う。でも人にはいくつもの顔があって