俳優の福士蒼汰が23日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の『ユニバーサル・クールジャパン』10周年セレモニーに登場。俳優ならではのアトラクションの“新たな楽しみ方”を提案した。【写真】タキシード姿がかっこよすぎる！レッドカーペットで大歓声を浴びる福士蒼汰『ユニバーサル・クールジャパン』は、日本発の世界的人気エンターテイメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベン