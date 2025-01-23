歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（31）が23日、自身のインスタグラムを更新。浴室での転倒で腕を負傷したことを伝えた。きゃりーはストーリーズで「うでが痛いよ。。」と告白。ひじのあたりが腫れた写真を掲載し、「昨日お風呂場で滑って転んで骨折れたかも？ってなりましたがおお打撲ですみました！厄払いにいきます！」と伝えた。続く投稿でマネジャーとやり取りしたメッセージ画面を公開。「あまりにも腫れてきたり、色が変わ