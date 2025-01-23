◇プロボクシングWBA・WBC・IBF・WBO世界スーパーバンタム級タイトルマッチ統一王者 井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBO11位 金芸俊（韓国）（2025年1月24日東京・有明アリーナ）前日計量が横浜市内のホテルで行われ、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（31＝大橋）はリミットより100グラム軽い55.2キロ、挑戦者のWBO同級11位・金芸俊＝キム・イェジュン＝（32＝韓国）も55.2キロで、ともに一発パスした。計量