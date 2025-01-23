都議会自民党の裏金事件に関し記者会見する小松大祐幹事長（左）＝23日午後、東京都庁東京都議会自民党の政治団体「都議会自民党」の裏金事件を受け、自民会派が23日、都庁で記者会見し、内部調査の結果を公表した。政治資金パーティー券の販売収入を中抜きし政治資金収支報告書に記載しなかったのは現職16人、元都議ら10人の計26人。1人当たりの最多は332万円だった。このうち会派トップの幹事長経験者6人は、6月の都議選で非公