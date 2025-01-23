イチロー氏＝２０１９年/Joe Nicholson/USA Today Sports/Reuters（ＣＮＮ）米大リーグのマリナーズなどで活躍したイチロー氏（５１）＝本名・鈴木一朗＝が米野球殿堂入りを果たした。日本人選手の殿堂入りは初めて。殿堂入りの資格を得てから１年目で選出された。得票率は９９．７％で、満票まで１票足りなかった。これまで投票率１００％で選出されたのはヤンキースでクローザーとして活躍したマリアノ・リベラ氏のみ。大谷翔平