「選択的夫婦別姓」制度を巡り、公明党は23日、導入を推進するためのプロジェクト・チーム（PT）を立ち上げた。公明党が中央幹事会で設置を決めたのは「選択的夫婦別姓制度導入推進PT」で、速やかに初会合を開くとしている。自民党には反対意見も根強いが、公明・斉藤代表が石破首相に直接、働きかけ、石破首相は自民党内の議論を加速させる意向を示している。一方、中央幹事会で挨拶した斉藤代表は、都議会自民党の政治資金パーテ