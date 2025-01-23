テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜午前10時25分）は23日の放送で、タレント中居正広（52）が同日をもって芸能活動を引退するとファンクラブ向けのサイトで発表したニュースを、速報で伝えた。同番組にはこの日、24日から始まる通常国会を前に、キーマンの1人である国民民主党の古川元久代表代行が生出演し、肝いりの「年収103万円の壁」の178万円への引き上げについて説明。大下容子アナウンサーやコメンテ