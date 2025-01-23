安田大サーカスのクロちゃん（48）が22日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に出演。プロポーズが失敗したことについて語った。クロちゃんは同日放送のTBS系バラエティー「水曜日のダウンタウン」（午後10時）の「新春クロちゃんリアル人生すごろく」の企画内で、番組の企画で2年間も付き合っている恋人のリチ（28）にプロポーズしたが失敗した。モーニング娘。の「ハッピーサマーウェディング」