元フジテレビアナウンサーの長谷川豊氏が２３日、「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。タレント・中居正広の引退発表を受け、古巣への思いをつづった。中居は２３日、ファンクラブ向けサイトで芸能界引退を発表。中居が２０２３年に起こした女性トラブルにフジ関係者が関与した疑いが報じられ、フジ全体を揺るがす危機的事態に陥っている。今回の中居の発表を受け長谷川氏は「セッティングしまくって、ゴマすりまくって。で、被害