俳優の福士蒼汰が２３日、大阪のユニバーサル・スタジオ・ジャパン（ＵＳＪ）で、１０周年を迎える「ユニバーサル・クールジャパン」開幕を宣言した。日本発の様々な世界的人気エンターテインメント・ブランドの魅力を“超リアル”に体験できるスペシャル・イベント「ユニバーサル・クールジャパン」が１０周年を迎え、第一弾のラインアップとして東野圭吾原作「マスカレード」シリーズとコラボレーションした参加型リアル・ミ