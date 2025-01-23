【モデルプレス＝2025/01/23】モデルの高橋ユウが1月19日、自身のInstagramを更新。小6の時に母親と撮影したプリクラ風写真を披露した。【写真】高橋ユウ、小学生時代に美人母と撮影したプリクラ風写真◆高橋ユウ、小6の時に撮影した母親とのプリクラ風写真公開高橋は「It's our birthday！！！！！Jan.19th 今日は母と私の誕生日です。ありがとうとおめでとうを同時に言えて本当に幸せ。産まれてから生涯続くこの儀式 宝物」とお