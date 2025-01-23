（C）SPMOVIE2025 映画第1作目から2年の歳月を経て、「シナぷしゅ」の新作映画の公開が決定した。タイトルは、『シナぷしゅ THE MOVIE ぷしゅほっぺダンシングPARTY』。飯田佳奈子プロデューサーの元、監督を務めたのは前作に続き清水貴栄。公開は、今年の春を予定している。第1作に続いて「ぷしゅぷしゅ」の相棒であるタオルのようせい「にゅう」も登場。今作でも、玉木宏(特別出演)が声を担当する。【動画】玉木