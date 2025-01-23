佐々木朗希PHOTO:Getty Images ＜2025年1月22日（水）（日本時間23日）佐々木朗希投手 入団記者会見@ドジャースタジアム＞ 現地時間午後3時ドジャースとマイナー契約で合意した佐々木朗希投手（23）がドジャースタジアムで入団会見を行った。 会見冒頭、ロス近郊の山火事に配慮と自身の心境を語ったのち記者の質問に答えた。 【一問一答】 ーーなぜドジャースを選んだ？ どの球