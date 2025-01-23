東京証券取引所23日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。上げ幅は一時200円を超えた。前日の米国市場で、主要株価指数がそろって上昇した流れを好感した。午前終値は前日終値比183円86銭高の3万9830円11銭。東証株価指数（TOPIX）は9.63ポイント高の2746.82。トランプ米大統領が21日に発表した生成人工知能（AI）に対する巨額の投資計画が引き続き材料視され、計画に参加するソフトバンクグループの株価