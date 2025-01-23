米ニューヨーク州クーパーズタウンにある米野球殿堂博物館の公式X（旧ツイッター）が22日（日本時間23日）に更新され、ドジャースに加入した佐々木朗希投手（23）の「完全試合ボール」を展示すると報告した。同博物館のXは「佐々木朗希選手がドジャースにに入団したことで、150年以上にわたる太平洋を越えた野球交流の歴史がさらに深まる」と紹介。そして「彼が2022年に千葉ロッテマリーンズで19奪三振の完全試合を達成した