サッカー元日本代表ＦＷ柿谷曜一朗が２３日、ヨドコウ桜スタジアムで引退会見を開き、Ｃ大阪への感謝の思いを伝えた。下部組織からＣ大阪に在籍し、１６歳でトップチームデビューを果たした。素行面の問題もあり、チームを離れることもあったが、「セレッソ大阪というクラブが家であり家族であり、そういう存在の場所。いろいろあったけど、最後はここでしか話すことができない。お世話になって一番感謝を伝えないといけない」