タレントの中居正広が２３日をもって芸能界を引退すると発表した。有料ファンクラブサイトで報告した。所属事務所のＸ公式アカウント「のんびりなかいついったー」はすでに削除しており、「このアカウントは存在しません」と表示される。公式ホームページもつながりにくい状況が続いている。