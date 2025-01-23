ロッテは２３日、春季キャンプメンバーの振り分けを発表した。沖縄・石垣市での１軍キャンプメンバーには新人ではドラフト１位・西川（青学大）、同２位・宮崎（ヤマハ）、同６位・立松（日本生命）の３人が入った。宮崎・都城市での２軍キャンプには、ベテランも参加する。選手の振り分けは次の通り。【石垣市キャンプ】◆投手石川歩、小島、種市、二木、石川柊、菊地、八木、高野脩、田中晴、坂本、小野、サモンズ、鈴木