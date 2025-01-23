¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹­¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ Ãæµï¤µ¤ó¤Ï¡¢1991Ç¯¤ËSMAP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¡ØCan¡Çt Stop!! -LOVING-¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¤â½Ð±é¡£¥É¥é¥Þ¡ØÌ£¤¤¤Á¤â¤ó¤á¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¡¢¡Øº½¤Î´ï¡Ù¡Ê2004Ç¯¡Ë¡¢¡ØATARU¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£±Ç²è¡Ø»ä¤Ï³­¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¡Ê2008Ç¯¡Ë¤Ç