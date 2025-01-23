¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæµïÀµ¹­¡Ê52¡Ë¤¬23Æü¡¢Í­ÎÁ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Ï¶ÈÌ³¤¬½ª¤ï¤ê¼¡Âè¡¢ÇÑ¶È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ¬¤òÊú¤¨¤ë»Ñ¤â¡ÄÃæµïÀµ¹­ÌäÂê¤Ç¼Õºá¤·¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦ÂçÂ¿Î¼¼ÒÄ¹Ãæµï¤Ï¡ÖËÜÆü¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ò°úÂà¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ø¡Ê³ô¡Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê¤Ê¤«¤¤¡Ù¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ä¤ê¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¼êÂ³¤­¡¢¶ÈÌ³¤¬½ª¤ï¤ê¼¡Âè¡¢ÇÑ¶È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£Ãæ