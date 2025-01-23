車両火災があった広島県の国道2号東広島バイパス大山トンネル付近＝23日午後1時29分（共同通信社ヘリから）23日午前9時50分ごろ、広島県東広島市と広島市安芸区にまたがる国道2号東広島バイパス大山トンネル内の上りで「車両が燃えている」と複数の119番があった。消防や警察などによると、火災は約1時間後に鎮火。消防は当初、避難の際に煙を吸うなどして25人が負傷したとしていたが、けがの程度を確認した結果、2人だったと修