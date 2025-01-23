¤¦¤Á¤é¤ÏºÇ¶¯¤Î¤­¤ç¤¦¤À¤¤¤ÇÆ±À­¤ÎÍ§¤À¤Á¤ÎÌµ¼«³Ð¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¸ÀÆ°¡£¥­¥å¥ó¤È¤·¤¿¼«Ê¬¤ËÆ°ÍÉ¡ª¡¿µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬ÃË¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿2¡Ê1¡Ë¡ÖÂç¤­¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥Ä¥¦¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¾®³ØÀ¸¤Î¤¢¤«¤Í¤È¤«¤¨¤Ç¤Ï¡¢¸«¤¿ÌÜ¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤Õ¤¿¤´¤Î»ÐÄï¡£¤¢¤«¤Í¤Ï±¿Æ°¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢ÃË¤Î»Ò¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÏÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ¤·¤Æ¤«¤¨¤Ç¤ÏÂç¿Í¤·¤¯¡¢¤Ò¤È¤êÀÅ¤«¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¤ò¹¥¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤¿¤ê¤ÏÆüº¢¤«¤é¼þ°Ï¤ËÍ¿¤¨