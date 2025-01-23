¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæµïÀµ¹­¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤Ï23Æü¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é°úÂà¤¹¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸þ¤±¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯Ëö¤«¤é½µ´©»ï¤Ê¤É¤Ç½÷À­¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢º£·î9Æü¤Ë¤Ï¡Ö¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¡¢²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ëÊ¸½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢22Æü¤ÇÁ´¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃæµïÀµ¹­¤µ¤ó=2020Ç¯2·î21Æü¡¢Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤³¤ÎÆü¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¤ªÀè¤Ë¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸¾Ï¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀÕÇ¤