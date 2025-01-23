¥¿¥ì¥ó¥ÈÃæµïÀµ¹­¡Ê52¡Ë¤¬·ÝÇ½³¦°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢NHK¤Ç¤â¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£Àµ¸á¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹Ä¾¸å¤Î¸á¸å0»þ22Ê¬¡¢¡ÖÃæµïÀµ¹­¤µ¤ó·ÝÇ½³èÆ°¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¼«¿È¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¡×¤È°ìÊó¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£